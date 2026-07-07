Китайские аналитики указали на просчеты США в оценке роли Хаменеи

Как пишет китайское издание Sohu, Дональд Трамп сделал на этом фоне два противоречивых заявления. С одной стороны, он признался, что его шокировали слезы иранского народа. С другой — публично допустил возможность силового сценария в отношении участников траурной церемонии, тут же оговорившись, что это полностью сорвет любые переговоры. В Китае эту двойственность расценили как разрыв между эмоциональным импульсом и трезвым пониманием региональной реальности.