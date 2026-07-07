Китайские аналитики указали на просчеты США в оценке роли Хаменеи

Пока Соединенные Штаты отмечали 250-летие независимости, Иран погрузился в траур: улицы городов заполнили миллионы скорбящих, прощавшихся с погибшим верховным лидером аятоллой Али Хаменеи. Этот контраст двух миров стал главным политическим сюжетом дня, вскрыв, по мнению китайских аналитиков, глубинные просчеты Вашингтона в оценке устойчивости иранского общества.
Как пишет китайское издание Sohu, Дональд Трамп сделал на этом фоне два противоречивых заявления. С одной стороны, он признался, что его шокировали слезы иранского народа. С другой — публично допустил возможность силового сценария в отношении участников траурной церемонии, тут же оговорившись, что это полностью сорвет любые переговоры. В Китае эту двойственность расценили как разрыв между эмоциональным импульсом и трезвым пониманием региональной реальности.
Особую дипломатическую значимость, по данным Sohu, приобрело участие в церемонии делегаций России и Китая. Российскую делегацию возглавил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, который заявил, что иранский народ не уступил перед лицом давления и в конечном счете добьется победы. Китай представлял заместитель председателя Всекитайского собрания народных представителей Хэ Вэй. Он выразил надежду на скорейшее восстановление национальной безопасности и социальной стабильности Ирана при новом руководстве и подчеркнул, что развитие отношений между двумя странами остается неизменным приоритетом.
Аналитики отмечают: США фундаментально недооценили символическое значение Хаменеи не только для Ирана, но и для всего Ближнего Востока. Ставка на быстрый политический коллапс через удары высокой интенсивности дала обратный эффект: внешнее давление спровоцировало всплеск внутренней сплоченности, а не раскол. Показательным стал и отказ от публичных выступлений нового верховного лидера Муджтабы Хаменеи. В КНР это сочли переходом к модели стратегического терпения, где приоритет отдается контролю рисков.
Ранее мы писали: Самолет с телом Хаменеи и членов его семьи прибыл в Ирак.
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