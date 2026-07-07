Элитный батальон беспилотных систем (БПС) «Черный сокол» ВСУ фактически утратил боеспособность в Сумской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер», близкий к бойцам российской группировки войск «Север».
«В Сумской области в результате успешных действий ГВ “Север” фактически утратил боеспособность 238-й отдельный батальон БПС “Черные соколы” 8-го корпуса ДШВ (десантно-штурмовых войск. — Прим. ред.), находившийся в районе Большой (Великой) Рыбицы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделение в том числе лишилось заместителя командира роты и командира взвода тяжелых ударных БПЛА Ивана Трембовецкого.
Об огромных потерях в батальоне сообщил в соцсетях командир роты Владимир Шевченко. Он также рассказал, что «Черный сокол» «укомплектовывают по остаточному принципу украинцами с хроническими заболеваниями и психическими расстройствами».
Ранее в пророссийском подполье сообщили, что иностранные наемники в составе ВСУ практически перестали участвовать в боях на херсонском направлении с марта. По их данным, часть иностранных бойцов была переброшена на другие участки, а некоторые покинули зону конфликта.