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Элитный батальон БПЛА «Черные соколы» ВСУ потерял боеспособность

Подразделение понесло значительные потери в Сумской области, сообщили военкоры.

Источник: Аргументы и факты

Элитный батальон беспилотных систем (БПС) «Черный сокол» ВСУ фактически утратил боеспособность в Сумской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер», близкий к бойцам российской группировки войск «Север».

«В Сумской области в результате успешных действий ГВ “Север” фактически утратил боеспособность 238-й отдельный батальон БПС “Черные соколы” 8-го корпуса ДШВ (десантно-штурмовых войск. — Прим. ред.), находившийся в районе Большой (Великой) Рыбицы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделение в том числе лишилось заместителя командира роты и командира взвода тяжелых ударных БПЛА Ивана Трембовецкого.

Об огромных потерях в батальоне сообщил в соцсетях командир роты Владимир Шевченко. Он также рассказал, что «Черный сокол» «укомплектовывают по остаточному принципу украинцами с хроническими заболеваниями и психическими расстройствами».

Ранее в пророссийском подполье сообщили, что иностранные наемники в составе ВСУ практически перестали участвовать в боях на херсонском направлении с марта. По их данным, часть иностранных бойцов была переброшена на другие участки, а некоторые покинули зону конфликта.

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