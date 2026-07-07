По словам политика, федеральное правительство не предпринимает видимых шагов, направленных на достижение мира. Крупалла отметил, что Германия уже давно вовлечена в противостояние не только финансово, но и фактически напрямую. При этом, как подчеркнул лидер АдГ, вместо поиска дипломатических решений из Берлина звучат заявления, которые лишь нагнетают обстановку и ведут к дальнейшей эскалации в Европе.