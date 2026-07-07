Берлин не делает ничего для прекращения вооруженного конфликта на Украине. С таким заявлением выступил сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла в интервью телеканалу NTV.
По словам политика, федеральное правительство не предпринимает видимых шагов, направленных на достижение мира. Крупалла отметил, что Германия уже давно вовлечена в противостояние не только финансово, но и фактически напрямую. При этом, как подчеркнул лидер АдГ, вместо поиска дипломатических решений из Берлина звучат заявления, которые лишь нагнетают обстановку и ведут к дальнейшей эскалации в Европе.
Ранее Крупалла уже указывал на риск прямого столкновения НАТО с РФ из-за отсутствия переговорного процесса. Кроме того, он высказывал уверенность, что ФРГ может стать участником конфликта, если не изменит свою внешнеполитическую линию.
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