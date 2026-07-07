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Песков: Родители учили меня надеяться на лучшее, но готовиться к худшему

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche, в котором рассуждал о глобальных перспективах и этапе, на который вступает современное человечество.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche, в котором рассуждал о глобальных перспективах и этапе, на который вступает современное человечество.

Представитель Кремля ответил на вопрос о том, каким станет мир в ближайшие годы. Журналисты поинтересовались у него, будет ли будущее более благоприятным по сравнению с последними 30 годами, либо стоит ожидать ухудшения глобальной ситуации. Рассуждая о дальнейших перспективах, Песков сослался на жизненные принципы, которые привили ему родители.

— Родители учили меня всегда надеяться на лучшее, но при этом быть готовым к худшему, — сказал дипломат в интервью изданию.

Песков в том же интервью отметил, что Россия успешно адаптировалась к масштабу санкционного и политического давления со стороны Европы и готова продолжать специальную военную операцию на Украине. По словам представителя Кремля, Москва никогда не станет инициатором нового глобального военного конфликта, но будет делать все необходимое для гарантии собственной безопасности.

Пресс-секретарь главы государства заявил, что россияне, желающие мира на Украине, хотят, чтобы он сопровождался победой. Продолжая разговор о перспективе мира, он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти, обещая украинцам прекратить войну, и он все еще может это сделать, приняв «очень ответственное решение».

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