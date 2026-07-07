Песков: Родители учили меня надеяться на лучшее, но готовиться к худшему

Песков в том же интервью отметил, что Россия успешно адаптировалась к масштабу санкционного и политического давления со стороны Европы и готова продолжать специальную военную операцию на Украине. По словам представителя Кремля, Москва никогда не станет инициатором нового глобального военного конфликта, но будет делать все необходимое для гарантии собственной безопасности.