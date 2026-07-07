Минфин США экстренно аннулировал нефтяную лицензию Ирана

Новый документ OFAC полностью блокирует возможность заключения любых новых контрактов, начиная с сегодняшнего дня, 7 июля. Кроме того, американское ведомство отдельно подчеркнуло, что действие временного разрешения на сворачивание сделок принципиально не распространяется на любые операции, в которых задействованы физические лица или коммерческие структуры, связанные с КНДР, Кубой, Крымом, а также новыми регионами Российской Федерации.