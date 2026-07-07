Минфин США экстренно аннулировал нефтяную лицензию Ирана

Соединенные Штаты аннулировали ранее выданное разрешение на проведение операций с иранской нефтью, введя жесткий запрет на любые новые сделки. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США предписало контрагентам полностью свернуть всю текущую активность с Тегераном в кратчайшие сроки.
«С 7 июля 2026 года генеральная лицензия X от 21 июня 2026 года отзывается … все операции… необходимые для сворачивания операций, ранее разрешенных генеральной лицензией X, разрешаются до 00.01 по восточному летнему времени 17 июля 2026 года», — говорится в тексте новой лицензии X1, выпущенной Минфином США.
Решение Белого дома отозвать лицензию, которая изначально должна была действовать до конца августа, спровоцировало мгновенную реакцию на сырьевых биржах. На фоне резкого сокращения легальных каналов поставок иранского сырья мировые цены на нефть марки Brent перешагнули психологическую отметку в 75 долларов за баррель.
Новый документ OFAC полностью блокирует возможность заключения любых новых контрактов, начиная с сегодняшнего дня, 7 июля. Кроме того, американское ведомство отдельно подчеркнуло, что действие временного разрешения на сворачивание сделок принципиально не распространяется на любые операции, в которых задействованы физические лица или коммерческие структуры, связанные с КНДР, Кубой, Крымом, а также новыми регионами Российской Федерации.