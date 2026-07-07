На Украине заподозрили хищение средств при закупке БПЛА на $157 млн

На Украине расследуется возможное хищение бюджетных средств при закупке беспилотников для сектора безопасности и обороны на сумму почти 7 млрд грн (около $157 млн), сообщил офис генпрокурора.
В 2025 году компания-поставщик заключила с государственным Агентством оборонных закупок контракты на поставку БПЛА на 6,95 млрд грн. Следствие проверяет, не была ли стоимость дронов искусственно завышена.
По версии следствия, для оформления сделок могли привлекаться фиктивные фирмы. Десять человек уже признались, что не вели реальной деятельности, а регистрировали компании за денежное вознаграждение.
Согласно сообщению офиса генпрокурора, сумма подозрительных операций превышает 197 млн грн (около $4,4 млн). Кроме того, во время обысков по адресам руководителей фиктивных фирм была изъята крупная сумма наличных, не отраженная в отчетности.
В настоящее время продолжается расследование, проводятся экспертизы. После их завершения будет решаться вопрос о выдвижении обвинений.
В середине июня офис генпрокурора Украины сообщал о том, как украинские предприниматели заплатили бывшему чиновнику Минобороны за помощь в заключении контрактов на поставку бронежилетов, шлемов, зимней одежды и снаряжения для ВСУ.
Речь шла как минимум о пяти договорах на общую сумму 1,84 млрд грн (около $40,9 млн). Бизнесменам предъявили обвинение в даче взятки, а экс-чиновнику — в получении.
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