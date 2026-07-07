Жена Эрдогана не дала Макрону поцеловать свою руку на саммите в Анкаре

Не так давно Эммануэль Макрон появился на Всемирном экономическом форуме в тёмных очках от солнца. Пристальное внимание к глазам президента возникло после того, как он вышел к публике с покрасневшим, предположительно из-за лопнувшего капилляра, глазом. В ходе своего выступления глава государства принёс извинения за «непривлекательный» вид, однако эта ситуация тут же спровоцировала свежую волну шуток о том, что Макрона избивает супруга.