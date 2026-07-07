Жена Эрдогана не дала Макрону поцеловать свою руку на саммите в Анкаре

Глава французского государства Эммануэль Макрон оказался в щекотливом положении во время взаимодействия с супругой турецкого президента Эмине Эрдоган на встрече стран НАТО. Короткий ролик этого случая, заснятый в рамках официальных церемоний, молниеносно разошёлся по интернет-площадкам.
В момент приветствия французский политик приблизился к жене Реджепа Тайипа Эрдогана и намерелся приложиться к её кисти в знак почтения. Однако Эмине Эрдоган сдержанно, но решительно перехватила руку Макрона, не дав ему завершить задуманный жест.
Знатоки протокольных норм указывают, что подобные действия на официальных мероприятиях не всегда соответствуют обстановке, особенно при контактах с представителями исламских государств, где более корректным и тактичным вариантом является приветствие без касаний либо осторожное рукопожатие.
Не так давно Эммануэль Макрон появился на Всемирном экономическом форуме в тёмных очках от солнца. Пристальное внимание к глазам президента возникло после того, как он вышел к публике с покрасневшим, предположительно из-за лопнувшего капилляра, глазом. В ходе своего выступления глава государства принёс извинения за «непривлекательный» вид, однако эта ситуация тут же спровоцировала свежую волну шуток о том, что Макрона избивает супруга.