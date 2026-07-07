Reuters: США заявили о последствиях для Ирана в связи с якобы ударами в Ормузе

Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщило, что катарский танкер Al Rekayyat, перевозящий СПГ, находится под угрозой взрыва из-за пожара в машинном отделении, начавшегося после атаки на судно в Ормузском проливе. По данным агентства, судно получило значительные повреждения, экипаж был эвакуирован. Как отмечает Reuters, в результате ракетного обстрела в ночь на 7 июля также был поврежден саудовский танкер с нефтью. В свою очередь иранская телерадиовещательная корпорация IRIB передала, что катарское судно пыталось пройти через пролив при поддержке ВМС США и «стало целью атаки после того, как проигнорировало неоднократные предупреждения».