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Навроцкий демонстративно избегает Зеленского в Анкаре

Президент Польши Кароль Навроцкий не собирается проводить двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре.

Президент Польши Кароль Навроцкий не собирается проводить двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре. Об этом 7 июля заявил руководитель бюро по международной политике при администрации польского лидера Марчин Пшидач, сообщает портал Gazeta.pl.

По словам Пшидача, официальной повесткой личная встреча глав государств не предусмотрена. В Варшаве допустили лишь спонтанный диалог в кулуарах, если Зеленский подойдет к польскому президенту с инициативой.

В польских политических кругах решение Навроцкого связывают с позицией Киева по вопросу исторической памяти. Источники указывают, что поводом для охлаждения контактов стало прославление украинским руководством деятелей Организации украинских националистов (запрещена в РФ) и Украинской повстанческой армии (запрещена в России). Ранее Навроцкий уже критиковал Зеленского за нежелание пересмотреть отношение к бандеровскому движению, которое в Польше воспринимается как преступное.

Официальных комментариев от украинской стороны на момент публикации не поступало. Напомним, что на прошлой неделе Зеленский в интервью The Washington Post допустил, что он не согласится на изменения в законодательство для проведения выборов в Украине.

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