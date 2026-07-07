Навроцкий демонстративно избегает Зеленского в Анкаре

В польских политических кругах решение Навроцкого связывают с позицией Киева по вопросу исторической памяти. Источники указывают, что поводом для охлаждения контактов стало прославление украинским руководством деятелей Организации украинских националистов (запрещена в РФ) и Украинской повстанческой армии (запрещена в России). Ранее Навроцкий уже критиковал Зеленского за нежелание пересмотреть отношение к бандеровскому движению, которое в Польше воспринимается как преступное.