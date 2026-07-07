Марин Ле Пен заявила об участии в выборах президента Франции в 2027 году

Апелляционный суд Парижа смягчил ряд ограничений для Ле Пен: срок запрета на участие в выборах был сокращён до 15 месяцев, что фактически открывает ей возможность бороться за президентское кресло. При этом суд оставил наказание по делу о парламентских ассистентах, назначив три года лишения свободы, из которых два года — условно, а ещё один год — под контролем электронного браслета.