Диесен заявил, что НАТО провоцирует РФ на ответ за удары вглубь своей территории

Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не верит в вероятность военного конфликта между Россией и НАТО. По его словам, Стокгольм не видит признаков подобного сценария. Единственное, что фиксируют шведские власти, — это множество различных гибридных угроз и действий. При этом он традиционно призвал усилить поддержку киевского режима, в первую очередь в сфере противовоздушной обороны.