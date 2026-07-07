В Саудовской Аравии заявили об атаке Ирана на танкер в Ормузском проливе

«Министерство иностранных дел выражает самое решительное осуждение в связи с нападением Исламской Республики Иран на саудовский танкер Wadiyan во время его прохождения через Ормузский пролив, а также на катарский танкер Al Rekayyat», — говорится в заявлении ведомства.
В министерстве отметили, что подобные действия представляют собой грубое нарушение международного права и создают угрозу для глобальных цепочек поставок энергоносителей. Эр-Рияд потребовал от Тегерана «немедленно прекратить действия, подрывающие безопасность судоходства», возложив на него всю полноту ответственности за последствия атак.
Как ранее информировало агентство Reuters, ссылаясь на источники, катарский СПГ-танкер Al Rekayyat получил серьезные повреждения. После ракетного обстрела в Ормузском проливе в машинном отделении судна возник пожар, создавший угрозу взрыва. По сведениям иранской телерадиовещательной корпорации IRIB, танкер пытался пересечь пролив при содействии ВМС США и «стал целью атаки после того, как проигнорировало неоднократные предупреждения».
Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари возложил на Иран «полную юридическую ответственность» за нападение на танкер Al Rekayyat. В связи с произошедшим катарское внешнеполитическое ведомство вызвало заместителя посла Ирана в Дохе, которому была вручена нота протеста.