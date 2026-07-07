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ТАСС: аэропорт Наджафа будет закрыт для полетов в день прощания с Али Хаменеи

Кроме того, аэропорт не будет принимать самолеты в качестве запасного.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт иракского Наджафа, куда доставлен гроб с телом погибшего во время американо-израильской бомбардировки верховного лидера Ирана Али Хаменеи, закрыт для полетов до четверга. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации «Багдад», отвечающей за авиационный трафик над страной.

«Аэропорт Наджафа будет закрыт до 01:00 по всемирному времени четверга, 9 июля (04:00 мск — прим. ТАСС), для полетов, за исключением тех, которые выполняются по спецразрешению», — сказал собеседник агентства. Кроме того, в указанный период аэропорт не будет принимать самолеты в качестве запасного. «Данное уведомление доведено до сведения всех возможных пользователей воздушного пространства», — отметил источник.

Ранее агентство INA сообщило, что гроб с телом Али Хаменеи доставлен спецбортом в Наджаф. Практически одновременно с этим известием высший комитет по организации похорон объявил о полном завершении «логистической и технической подготовки к траурным церемониям в священных для мусульман-шиитов городах Наджаф и Кербела». Иранскую делегацию, которая примет участие в траурных церемониях, возглавляет президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

8 июля объявлено в Ираке выходным днем, чтобы дать возможность всем желающим проститься с Али Хаменеи. 8 июля гроб с его телом будет находиться в Ираке. Погребение состоится 9 июля в иранском Мешхеде, родном городе покойного.

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Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимал ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий и был убит на рабочем месте во время израильских ударов 28 февраля 2026 года: собрали главное из его биографии.
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