ТАСС: аэропорт Наджафа будет закрыт для полетов в день прощания с Али Хаменеи

«Аэропорт Наджафа будет закрыт до 01:00 по всемирному времени четверга, 9 июля (04:00 мск — прим. ТАСС), для полетов, за исключением тех, которые выполняются по спецразрешению», — сказал собеседник агентства. Кроме того, в указанный период аэропорт не будет принимать самолеты в качестве запасного. «Данное уведомление доведено до сведения всех возможных пользователей воздушного пространства», — отметил источник.