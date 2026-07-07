На Украине вскрыли кражу 156 миллионов долларов на БПЛА

В Киеве разгорается крупный коррупционный скандал: оборонный сектор уличили в хищении гигантской суммы на закупках беспилотников для нужд армии. Под подозрением в присвоении средств оказался один из ключевых производителей БПЛА, чьи контракты с государством исчислялись миллиардами гривен.
«Правоохранители расследуют возможное завладение бюджетными средствами при выполнении государственных контрактов на поставку беспилотных летательных аппаратов», — сообщил украинский офис генерального прокурора в своем аккаунте в Telegram.
«Следствие проверяет версию об искусственном завышении стоимости беспилотников», — добавили в ведомстве, уточнив, что общая сумма подозрительных соглашений с «Агентством оборонных закупок» превысила 156 миллионов долларов (6,95 миллиарда гривен).
По версии прокуроров, подозреваемые накручивали производственную себестоимость и административные расходы, чтобы искусственно взвинтить конечную цену продукции. Для вывода похищенных средств организаторы схемы использовали фиктивные договоры с подставными фирмами-нерезидентами.
На данный момент Государственное бюро расследований уже проводит обыски в офисах компании Vyriy Industries и у ее директора Алексея Бабенко.