Супруга турецкого лидера отклонила поцелуй французского президента

Эммануэль Макрон оказался в центре внимания после неловкого эпизода на полях саммита НАТО. Французский лидер попытался поцеловать руку первой леди Турции Эмине Эрдоган, однако его жест был пресечен.
Инцидент произошел во время официальной церемонии приветствия. Макрон приблизился к супруге турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и взял ее за руку, намереваясь поцеловать. Однако Эмине Эрдоган вежливо, но настойчиво перехватила его запястье, не дав завершить приветственный жест. Видео произошедшего мгновенно разошлось в социальных сетях и вызвало бурную реакцию пользователей.
Вопросы этикета в дипломатической среде часто становятся поводом для обсуждений. Специалисты по международному протоколу напоминают, что при общении с представителями мусульманских стран предпочтение отдается сдержанным формам приветствия, включая бесконтактное общение или недолгое рукопожатие, тогда как поцелуй руки может быть расценен как излишняя фамильярность. Ранее аналогичные ситуации уже случались с западными политиками в ходе визитов в Турцию и другие страны Востока.
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