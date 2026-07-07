Супруга турецкого лидера отклонила поцелуй французского президента

Вопросы этикета в дипломатической среде часто становятся поводом для обсуждений. Специалисты по международному протоколу напоминают, что при общении с представителями мусульманских стран предпочтение отдается сдержанным формам приветствия, включая бесконтактное общение или недолгое рукопожатие, тогда как поцелуй руки может быть расценен как излишняя фамильярность. Ранее аналогичные ситуации уже случались с западными политиками в ходе визитов в Турцию и другие страны Востока.