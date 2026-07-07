В Литве за ночь перехватили четыре БПЛА с контрабандой сигарет из Белоруссии

Это первый случай одновременного перехвата такого количества дронов в одном месте. Как сказано на сайте службы, пограничники зафиксировали характерный шум нескольких летящих беспилотников в ночь на пятницу, 3 июля, примерно в одном километре от границы с Белоруссией. Одновременно с этим технические средства засекли объекты, летящие со стороны соседнего государства. С помощью антидронового оборудования все четыре аппарата с грузом были перехвачены.