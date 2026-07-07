Взрывы в Ормузе: Вашингтон готовит расплату для Тегерана

Также в результате ракетного обстрела в ночь на 7 июля пострадал саудовский нефтяной танкер Wadiyan. При этом иранские государственные СМИ утверждают, что катарское судно пыталось прорваться через пролив под прикрытием Военно-морских сил США и попало под обстрел только после того, как проигнорировало предупреждения Тегерана. Несмотря на острую эскалацию, представители американской администрации заявляют, что переговорщики пока продолжают попытки выработать окончательное соглашение с Ираном.