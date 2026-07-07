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Взрывы в Ормузе: Вашингтон готовит расплату для Тегерана

Соединенные Штаты пригрозили Ирану жесткими ответными мерами из-за ракетных обстрелов гражданских судов в Ормузском проливе.

Соединенные Штаты пригрозили Ирану жесткими ответными мерами из-за ракетных обстрелов гражданских судов в Ормузском проливе. Белый дом официально связал досрочную отмену послаблений по нефтяным санкциям с агрессивными действиями Тегерана.

«Совершенно неприемлемыми» назвали в Вашингтоне нападения на коммерческие суда в стратегическом проливе, предупредив, что действия Исламской Республики повлекут за собой тяжелые последствия, сообщает агентство Reuters.

В качестве немедленной реакции американская администрация отозвала лицензию, которая временно выводила нефтяной сектор Ирана из-под санкций. По данным издания, США обвиняют Тегеран в ударах как минимум по трем коммерческим судам. В их числе оказался катарский газовоз Al Rekayyat.

Также в результате ракетного обстрела в ночь на 7 июля пострадал саудовский нефтяной танкер Wadiyan. При этом иранские государственные СМИ утверждают, что катарское судно пыталось прорваться через пролив под прикрытием Военно-морских сил США и попало под обстрел только после того, как проигнорировало предупреждения Тегерана. Несмотря на острую эскалацию, представители американской администрации заявляют, что переговорщики пока продолжают попытки выработать окончательное соглашение с Ираном.

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