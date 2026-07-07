Жена Эрдогана не позволила Макрону поцеловать свою руку

Параллельно Эмине приветствовала Брижит. После этого Макрон повернулся к супруге турецкого президента и предпринял неловкую попытку поцеловать ей руку. Наклонившись и почти коснувшись губами руки Эмине, французский лидер понял, что та с усилием тянет ее в противоположную сторону и вернулся в исходное положение, попытавшись сгладить казус широкой улыбкой.