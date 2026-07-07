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Жена Эрдогана не позволила Макрону поцеловать свою руку

Макрон хотел поцеловать руку жены Эрдогана, но она не позволила ему это сделать.

Источник: © РИА Новости

ПАРИЖ, 7 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон попытался поцеловать руку жены президента Турции Эмине Эрдоган, однако та с усилием остановила его, следует из трансляции прибытия лидеров стран НАТО на организованный турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом прием на полях саммита Североатлантического альянса в Анкаре.

Макрон с супругой Брижит поднялись по ступенькам на крыльцо президентского дворца, где их встречали турецкий лидер со своей женой. Президент Франции пожал руку турецкому коллеге, дважды его обнял и похлопал по спине. Эрдоган при этом вел себя гораздо сдержаннее.

Параллельно Эмине приветствовала Брижит. После этого Макрон повернулся к супруге турецкого президента и предпринял неловкую попытку поцеловать ей руку. Наклонившись и почти коснувшись губами руки Эмине, французский лидер понял, что та с усилием тянет ее в противоположную сторону и вернулся в исходное положение, попытавшись сгладить казус широкой улыбкой.

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