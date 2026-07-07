Посол РФ заявила о планах Болгарии отказаться от российского обслуживания АЭС

По словам госпожи Митрофановой, Болгария уже подобрала европейские аналоги некоторых оригинальных запчастей, в том числе арматуры и мембранных установок для АЭС. Кроме того, продолжается перевод пятого энергоблока на кассеты американской компании Westinghouse. До конца года планируется загрузка тестовой партии американского топлива на шестом реакторе. Также Болгария ведет переговоры с Францией по утилизации отработанного ядерного топлива, добавила дипломат.