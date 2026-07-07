В Ереване сообщили о погибшей после обысков львице соперника Пашиняна

В Ереванском зоопарке скончался один из трех львов, которых накануне доставили из частного дома экс-кандидата в президенты Армении и лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, сообщает News.am.
По информации зоопарка, животное не пришло в себя после наркоза. Причиной стали преклонный возраст и связанные с ним заболевания.
«В данный момент с сожалением можем подтвердить, что самка льва, перевезенная накануне в зоопарк, из-за преклонного возраста и сопутствующих заболеваний (что уже зафиксировано в акте вскрытия) не проснулась после усыпления. Органы и системы организма животного были поражены, что является следствием возрастных изменений», — говорится в заявлении.
Что известно о состоянии двух других львов, пока не сообщается.
6 июля Следственный комитет Армении провел обыски в доме Гагика Царукяна, а также по 70 другим адресам. Из особняка политика изъяли 190 чучел животных и птиц, а трех львов и одного тигра перевезли в Ереванский зоопарк. Как рассказала пресс-секретарь партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян, животных усыпили для транспортировки.
Сам Царукян задержан. Как сообщил Следственный комитет, политика обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.
На парламентских выборах в июне его партия «Процветающая Армения» набрала 3,996% голосов и не прошла в парламент. Позднее Тоноян сообщили о намерении обжаловать решение ЦИК об аннулировании голосов на двух участках.
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