В Ереване сообщили о погибшей после обысков львице соперника Пашиняна

«В данный момент с сожалением можем подтвердить, что самка льва, перевезенная накануне в зоопарк, из-за преклонного возраста и сопутствующих заболеваний (что уже зафиксировано в акте вскрытия) не проснулась после усыпления. Органы и системы организма животного были поражены, что является следствием возрастных изменений», — говорится в заявлении.