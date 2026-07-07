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Дмитриев: в ЕС промывают мозги европейцам, пока Европа саморазрушается

Глава РФПИ прокомментировал публикацию журналиста из США Ника Сортора.

Источник: Аргументы и факты

Бюрократы Евросоюза занимаются промыванием мозгов европейцев, а Европа тем временем саморазрушается, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, обратив внимание на заявление американского лидера Дональда Трампа на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО.

«Президент Трамп откровенно говорит о промахах Европы в сфере иммиграции и энергетики, которые ставят под угрозу ее существование. Между тем европейская бюрократия отказывается признавать или исправлять какие-либо ошибки», — написал он в соцсети X*.

В это время лидеры ЕС занимаются «промыванием мозгов» европейцам, «внушая им самоуспокоенность, в то время как Европа саморазрушается», отметил Дмитриев.

Таким образом глава РФПИ прокомментировал публикацию консервативного журналиста из США Ника Сортора, который отметил, что Вашингтон мог бы уже прекратить военную и экономическую помощь странам Европы, так как теряет свой традиционный культурный облик на фоне проблем с миграцией и энергетикой.

Напомним, в феврале Трамп заявил, что страны Европы стали «слабыми и неузнаваемыми». Европу убивают две вещи — энергетика и миграция, сказал глава США.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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