Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Ермолаев может раскрыть коррупционные схемы Киева

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев после покушения на него в Монако может раскрыть коррупционные схемы Киева. Такое мнение ТАСС высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.
«Возможно, он (Ермолаев — прим. ТАСС) сейчас попробует обеспечить себе право на защиту от европейских правоохранителей взамен на то, что расскажет, скажем, какие-то нюансы коррупционных схем на Украине. Но тогда, скорее всего, он не выступит как раз на пресс-конференции», — сказал он.
29 июня в подъезде жилого дома в Монако произошел взрыв. По данным телеканала BFMTV, один из троих раненых — Ермолаев, гражданин Кипра, которого СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов. СМИ сообщали, что он владел сетью мошеннических кол-центров на Украине. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году киевские власти ввели против него санкции.