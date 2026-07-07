Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Ермолаев может раскрыть коррупционные схемы Киева

«Возможно, он (Ермолаев — прим. ТАСС) сейчас попробует обеспечить себе право на защиту от европейских правоохранителей взамен на то, что расскажет, скажем, какие-то нюансы коррупционных схем на Украине. Но тогда, скорее всего, он не выступит как раз на пресс-конференции», — сказал он.