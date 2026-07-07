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Средний уровень тестостерона у мужчин упал более чем вдвое за полвека

Guardian: уровень тестостерона у мужчин упал более чем вдвое с 1972 по 2019 год.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Средний уровень тестостерона у мужчин снизился более чем в два раза с 1972 по 2019 год, пишет газета Guardian со ссылкой на данные Европейского общества репродукции человека и эмбриологии.

Согласно данным, представленным на ежегодном собрании общества в Лондоне, общий уровень тестостерона у мужчин снизился на 54% в период с 1972 по 2019 год. Как пишет газета, исследование охватило данные о 118 тысячах участников из Израиля, США, Бразилии, Финляндии и Дании за указанный период.

«За этот период мы зафиксировали снижение общего уровня тестостерона более чем на 50%… Это отражает снижение более чем на 1% каждый год, так что это не случайность, это не статистическая ошибка. Это очень устойчивая тенденция», — приводит Guardian слова одного из исследователей, профессора Хагая Левина из Израиля.

Отмечается, что с 2000 года темпы снижения уровня тестостерона у мужчин, по-видимому, ускорились. Исследователи полагают, что резкому снижению этих показателей могут способствовать вредоносные химикаты, которые содержатся в различных бытовых предметах, и глобальное потепление.

При этом фактор ожирения в исследованиях не учитывался, несмотря на его связь с уровнем тестостерона у мужчин.

Ранее научный журнал Lancet сообщал, что число глобальных случаев бесплодия у женщин старше 35 к 2036 году может вырасти в полтора раза, достигнув почти 80 миллионов.

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