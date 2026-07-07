Средний уровень тестостерона у мужчин упал более чем вдвое за полвека

«За этот период мы зафиксировали снижение общего уровня тестостерона более чем на 50%… Это отражает снижение более чем на 1% каждый год, так что это не случайность, это не статистическая ошибка. Это очень устойчивая тенденция», — приводит Guardian слова одного из исследователей, профессора Хагая Левина из Израиля.