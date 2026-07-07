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В тылу саммита: турецкая Малатья взорвалась протестами против альянса

Пока в Анкаре проходил 36-й саммит глав государств и правительств НАТО, в турецкой провинции Малатья активисты вышли на улицы с резкой критикой альянса.

Пока в Анкаре проходил 36-й саммит глав государств и правительств НАТО, в турецкой провинции Малатья активисты вышли на улицы с резкой критикой альянса. Акцию протеста организовала платформа «Труд и демократия», объединяющая левые партии, профсоюзы и общественные движения, сообщает газета Cumhuriyet.

Демонстранты собрались у одного из торговых центров на улице Иненю, скандируя антинатовские лозунги. Участники заявили, что решения саммита отвечают интересам производителей вооружений, энергетических корпораций и западных государств, но не простых граждан. Кроме того, звучала критика в адрес присутствия руководителей блока в Турции, политики Вашингтона и дальнейшего расширения военного сотрудничества с альянсом.

Протесты против саммита проходят не только в Малатье, но и в других городах Турции. Организаторы требуют выхода страны из НАТО и выступают за мир и солидарность народов, обвиняя альянс в разжигании международных конфликтов.

Турецкие власти пока не комментируют акции. Напомним, что предыдущие подобные протесты в Стамбуле и Анкаре также были разогнаны полицией с применением водометов и слезоточивого газа.

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