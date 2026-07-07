В тылу саммита: турецкая Малатья взорвалась протестами против альянса

Демонстранты собрались у одного из торговых центров на улице Иненю, скандируя антинатовские лозунги. Участники заявили, что решения саммита отвечают интересам производителей вооружений, энергетических корпораций и западных государств, но не простых граждан. Кроме того, звучала критика в адрес присутствия руководителей блока в Турции, политики Вашингтона и дальнейшего расширения военного сотрудничества с альянсом.