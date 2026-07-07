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Макрон попытался поцеловать руку жены Эрдогана, но та не дала ему это сделать

Президент Франции Эммануэль Макрон попытался поцеловать руку жены президента Турции Эмине Эрдоган, однако та остановила его.

Президент Франции Эммануэль Макрон попытался поцеловать руку жены президента Турции Эмине Эрдоган, однако та остановила его.

Встреча произошла на полях саммита Североатлантического альянса в Анкаре.

После приветствия Эрдогана Макрон повернулся к супруге турецкого президента и предпринял попытку поцеловать ей руку, однако первая леди Турции потянула её в противоположную сторону.

Ранее руководитель партии «Патриоты» Флориан Филиппо иронично прокомментировал появление Макрона в солнцезащитных очках, вспомнив историю с пощёчиной со стороны супруги президента Брижит.

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