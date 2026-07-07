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В Гагаузии потребовали от Санду освободить Гуцул и уйти в отставку

Замглавы Гагаузии Узун потребовал от Санду немедленно освободить Гуцул.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 7 июл — РИА Новости. Заместитель главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Илья Узун потребовал от президента республики Майи Санду немедленно освободить из-под ареста главу региона Евгению Гуцул, извиниться перед гагаузским народом и уйти в отставку.

В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии «Шор».

«Госпожа президент, самое лучшее, что вы сегодня можете сделать для нашей страны, — это освободить башкана (высшее должностное лицо Гагаузии — ред.) Евгению Гуцул и извиниться перед ней, перед ее семьей, перед ее детьми, перед всем гагаузским народом и перед всей Республикой Молдова. А после этого — уйти в отставку», — заявил Узун в видеообращении на государственном телеканале Гагаузии GRT.

Он подчеркнул, что именно так поступают честные и принципиальные люди в демократических странах. Политик добавил, что только после выполнения этих условий общество и жители автономии «подумают, простить ли Санду и ее богатых родственников».

Отношения между Кишиневом и Гагаузской автономией остаются напряженными. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию «Действие и солидарность», негласным лидером которой является Санду, в политическом давлении на автономию.

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