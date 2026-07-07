В Гагаузии потребовали от Санду освободить Гуцул и уйти в отставку

«Госпожа президент, самое лучшее, что вы сегодня можете сделать для нашей страны, — это освободить башкана (высшее должностное лицо Гагаузии — ред.) Евгению Гуцул и извиниться перед ней, перед ее семьей, перед ее детьми, перед всем гагаузским народом и перед всей Республикой Молдова. А после этого — уйти в отставку», — заявил Узун в видеообращении на государственном телеканале Гагаузии GRT.