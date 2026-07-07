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ICE: украинский нелегал арестован в Нью-Йорке и ждёт выдворения

Украинский нелегал арестован в Нью-Йорке и ждёт выдворения, сообщили в местном отделении миграционной полиции (ICE).

Украинский нелегал арестован в Нью-Йорке и ждёт выдворения, сообщили в местном отделении миграционной полиции (ICE).

«Этот 27-летний украинский преступник был осуждён за сговор с целью совершения мошенничества, связанного с удостоверяющими личность документами», — говорится в заявлении ведомства в X.

Отмечается, что украинец останется под стражей до депортации, ему также навсегда запретят въезд в США.

В феврале в США сотрудник миграционной службы во время задержания 39-летнего украинца сказал ему, что поддерживает Россию и желает ей победы в конфликте.

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