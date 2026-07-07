ФИФА официально обсудит снятие санкций с российских команд

Международная федерация футбола (ФИФА) официально вынесет на обсуждение вопрос о возможном выполнении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), касающихся снятия санкций с российских команд.
Об этом сообщает журналист Sky News Роб Харрис со ссылкой на заявление организации.
Сегодня стало известно, что МОК временно восстановил права ОКР. При этом в организации отметили, что исполнительный совет продолжит следить за ситуацией.
«ФИФА проанализирует это решение, прежде чем принимать дальнейшие шаги в координации с заинтересованными сторонами», — говорится в ответе ФИФА.
В материале также напоминают о февральском заявлении Джанни Инфантино, который в интервью всё тому же Sky News говорил о необходимости рассмотреть вопрос возвращения российских команд на международную арену.
«Мы должны это обсудить. Этот запрет ничего не дал — он лишь породил ещё больше разочарования и ненависти», — заявил тогда глава ФИФА.
Кроме того, ранее ФИФА уже одобрила участие сборной России U-15 в юношеском чемпионате мира, который состоится в октябре в Азербайджане.
Ранее сообщалось, что МОК консультировался с НОК Украины перед принятием решения о снятии санкций с ОКР.