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В Кремле рассказали, каким видят будущее человечества

Песков: родители учили меня надеяться на лучшее и быть готовым к худшему.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналу Die Weltwoche поделился своим взглядом на то, в какой этап развития вступает человечество.

«Родители учили меня всегда надеяться на лучшее, но при этом быть готовым к худшему», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, станет ли мир в будущем лучше, чем был в последние 30 лет, или, наоборот, ухудшится.

Ранее Песков заявил, что Россия никогда не станет инициатором Третьей мировой войны. По его словам, США понимают вероятные последствия подобного глобального конфликта. Он напомнил, что Россия никогда не начинала мировых войн.

Как писал KP.RU, мир будущего — это мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство, и не одиночек. Президент России Владимир Путин отметил, что будущее за людей, которые все так же ценят любовь и дружбу.

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