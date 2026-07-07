Июльское новолуние в Раке: как избавиться от плохой энергетики и подготовиться к новым делам

В июле 2026 года новолуние наступает 14-го числа. Считается, что в этот день Луна находится в знаке Рака, а ретроградный Меркурий смещает фокус с внешних целей на работу над собой. Как провести это время с пользой, завершить текущие дела, очистить дом от плохой энергетики и заложить основу для будущих планов — в материале.
Сколько продлится июльское новолуние.
Новолуние — астрономический момент соединения Солнца и Луны — произойдёт 14 июля 2026 года в 12:43—12:45 по московскому времени. В этот период луну не видно, так как она скрыта между Землёй и Солнцем, а небо становится особенно тёмным и благоприятным для наблюдения за звёздами и туманностями.
Новолуние ассоциируют с обновлением, новыми целями и стартом очередного цикла. Однако ретроградный Меркурий, который остаётся в этом положении с 29 июня по 23 июля, привносит акцент на прошлый опыт: анализ ошибок, возвращение к незавершённым делам и переосмысление принятых решений.
Как правильно очистить дом от плохой энергетики в новолуние.
Июльское новолуние проходит в знаке Рака, который традиционно связывают с домом, семьёй и внутренним состоянием, поэтому энергетическая очистка жилища в этот период считается особенно действенной. Отмечается, что за месяц в пространстве могут накапливаться не только бытовая пыль, но и отголоски эмоциональных напряжений, конфликтов и обид. Очищение помогает убрать эти наслоения и освободить место для нового.
В основе лежат бытовые действия, которые в разных культурах ассоциируются с обновлением пространства. Алгоритм следующий.
Ревизия вещей. Всё сломанное, давно не используемое или вызывающее негативные мысли предлагается вынести из дома. Освобождение физического пространства — хороший первый шаг к обновлению обстановки.
Влажная уборка. Подразумевает генеральную уборку поверхностей. В воду для мытья полов добавляется щепотка соли — в народе она считается символическим элементом для очищения.
Поваренная соль в углах. Крупную соль смешивают с рисом, раскладывают эту смесь на небольшие листы бумаги или в открытые ёмкости и расставляют по углам каждой комнаты. Оставляют на сутки. После этого собирают и выбрасывают.
Опрыскивание помещений. Для этого пульверизатор наполняют подсоленной водой. Процедуру начинают от входной двери, перемещаясь по часовой стрелке и распыляя воду в углах и труднодоступных участках комнат. Такой метод помогает освежить воздух и создаёт ощущение чистоты.
Душ. Завершающий этап. Служит символическим окончанием процесса очищения и способствует ощущению обновления.
Что рекомендуется делать в новолуние 14 июля.
Несмотря на ретроградный Меркурий, от этого периода ожидают возможности для продуктивной внутренней работы. Главное — не спешить с активными действиями, а сосредоточиться на анализе и планировании. При этом астрологи делят 14 июля на отрезки.
До 12:45 — время для завершения дел и выводов. В первой половине дня Луна находится в 29-м лунном дне, который считается периодом подведения итогов. Это время для анализа событий прошедшего месяца, обсуждений и передачи опыта. Рекомендуется завершать начатое, а не начинать новое. Также это благоприятное время для оздоровительных процедур и умеренных физических нагрузок. Луна находится в знаке Рака, что усиливает эмоциональную восприимчивость: полезно уделить внимание внутреннему состоянию, избегать мрачных мыслей и конфликтов.
С 12:45 наступают фаза новолуния и первый лунный день. Это время для мечтаний, замыслов и планирования на предстоящий лунный месяц. По мнению астрологов, намеченное в этот день имеет больше шансов на реализацию. Однако к самим делам лучше не приступать: стоит ограничиться постановкой целей и составлением планов.
Общие рекомендации на весь день. 14 июля 2026 года — вторник, день, управляемый Марсом. Астрологи считают, что его энергетика может подталкивать к активности и проявлению инициативы. Поэтому важно контролировать эмоции — их переизбыток может привести к агрессии и неоправданному риску. В делах, связанных с домом и близкими, призывают проявлять особую тактичность, чтобы избежать конфликтов.
Поскольку Луна находится в Раке, день благоприятен для юриспруденции, но не для кредитования и займов: возврат денег может затянуться. В эту же дату говорится о пользе практик аутотренинга и медитации для развития внутренней гармонии. Также стоит проявить осторожность при обращении с металлическими предметами и огнём.
Чего лучше не делать в новолуние по советам астрологов.
Ретроградный Меркурий и эмоциональная направленность Рака накладывают определённые ограничения. В день новолуния астрологи не рекомендуют:
— принимать важные решения под влиянием эмоций. В этот период усиливается чувствительность, что может исказить оценку ситуации. Лучше отложить выбор до более спокойного времени;
— перегружать себя работой и вступать в конфликты. Атмосфера становится более напряжённой, возможны технические сбои и эмоциональные споры. Ретроградный Меркурий увеличивает вероятность непредвиденных сложностей;
— давать обещания, в которых нет полной уверенности. Из-за склонности к путанице и недопониманию слова могут быть истолкованы неправильно, а взятые обязательства окажутся трудноисполнимыми;
— стричь волосы и делать кардинальное окрашивание. Считается, что стрижка в новолуние замедляет рост волос, а окрашивание может дать непредсказуемый результат. Лучше ограничиться уходовыми процедурами;
— проводить посевные и посадочные работы (для садоводов). Энергия в новолуние направлена внутрь, что не способствует активному росту растений. Допустимы прополка и борьба с вредителями, но не посев или пересадка.
Важно отметить, что приведённые сведения носят ознакомительный характер. Астрологические прогнозы, лунные календари и сопутствующие им практики не относятся к научным дисциплинам, и соответствующие рекомендации не имеют под собой доказательной базы.