Июльское новолуние в Раке: как избавиться от плохой энергетики и подготовиться к новым делам

До 12:45 — время для завершения дел и выводов. В первой половине дня Луна находится в 29-м лунном дне, который считается периодом подведения итогов. Это время для анализа событий прошедшего месяца, обсуждений и передачи опыта. Рекомендуется завершать начатое, а не начинать новое. Также это благоприятное время для оздоровительных процедур и умеренных физических нагрузок. Луна находится в знаке Рака, что усиливает эмоциональную восприимчивость: полезно уделить внимание внутреннему состоянию, избегать мрачных мыслей и конфликтов.