Володин раскритиковал Минтруд за список профессий для трудоустройства мигрантов

«Это всё привело к тому, что у нас огромное количество мигрантов воспользовались вот этим приказом Минтруда, въехали на территорию субъектов Российской Федерации, о чём говорит проверка прокуратуры, без подтверждения квалификации», — приводит РИА Новости его слова в ходе пленарного заседания.
Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон, который передаёт МВД России полномочия Минтруда по утверждению перечней профессий для квалифицированных иностранных специалистов.
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