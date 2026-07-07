Володин раскритиковал Минтруд за список профессий для трудоустройства мигрантов

«Это всё привело к тому, что у нас огромное количество мигрантов воспользовались вот этим приказом Минтруда, въехали на территорию субъектов Российской Федерации, о чём говорит проверка прокуратуры, без подтверждения квалификации», — приводит РИА Новости его слова в ходе пленарного заседания.