Ультиматум Кишиневу: «Освободите Гуцул и подайте в отставку, госпожа президент»

Отношения между Кишиневом и Гагаузией остаются крайне напряженными. Оппозиционные силы в Молдавии регулярно обвиняют правящую партию «Действие и солидарность» и лично Санду в политическом давлении на автономию. Сам Узун входит в число сторонников Гуцул и последовательно выступает в защиту ее действий. В Гагаузии уже несколько месяцев не стихают протестные акции с требованием справедливого суда над главой региона.