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Ультиматум Кишиневу: «Освободите Гуцул и подайте в отставку, госпожа президент»

Заместитель главы Гагаузской автономии Илья Узун выступил с резким требованием к президенту Молдавии Майе Санду.

Заместитель главы Гагаузской автономии Илья Узун выступил с резким требованием к президенту Молдавии Майе Санду. В видеообращении на государственном телеканале Гагаузии GRT политик заявил о необходимости немедленно освободить из-под стражи главу региона Евгению Гуцул, принести извинения гагаузскому народу и добровольно покинуть президентский пост.

По словам Узуна, именно так в демократических странах поступают честные и принципиальные политики. Он также допустил, что лишь после выполнения этих условий общество и жители автономии могут «подумать о прощении» президента и ее семьи.

Напомним, в августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Глава автономии свою вину не признает, называя процесс политически мотивированным.

Отношения между Кишиневом и Гагаузией остаются крайне напряженными. Оппозиционные силы в Молдавии регулярно обвиняют правящую партию «Действие и солидарность» и лично Санду в политическом давлении на автономию. Сам Узун входит в число сторонников Гуцул и последовательно выступает в защиту ее действий. В Гагаузии уже несколько месяцев не стихают протестные акции с требованием справедливого суда над главой региона.

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