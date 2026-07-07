Родригес объявила о вводе в действие плана «Венесуэла возрождается»

Для финансирования программы по восстановлению разрушенного жилья государство располагает стартовым фондом в размере $200 млн, который был сформирован за счет средств, разблокированных в Международном валютном фонде и других финансовых организациях. Программа предусматривает субсидию в размере до 80% от суммы ипотечного кредита, предоставляемого государственными и частными банками, полное освобождение от налогов на регистрацию, аренду и куплю-продажу недвижимости, запрет на экспорт строительных материалов, а также ежемесячное выделение чрезвычайной финансовой помощи в течение шести месяцев семьям, пострадавшим от стихийного бедствия.