Родригес объявила о вводе в действие плана «Венесуэла возрождается»

КАРАКАС, 7 июля. /ТАСС/. Уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес дала старт плану «Венесуэла возрождается», направленному на восстановление жилых домов, получивших повреждения в результате разрушительного землетрясения.
В реализации плана речь идет «не только о помощи пострадавшим и об инфраструктуре, но и о построении будущего, формировании нового гражданина на основе солидарности, любви к ближнему, милосердия и человечности», заявила Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television. Она предложила построить «Венесуэлу с новыми ценностями, образованием, глубокой человеческой этикой, возникшей на фоне ужасной трагедии», и дать народу надежду на будущее.
Уполномоченный президент объявила, что пострадавшие семьи смогут вернуться в свои дома после их восстановления. Семьи, дома которых полностью разрушены или не подлежат восстановлению, получат новое жилье. Родригес подчеркнула, что народ не должен терять надежду на будущее.
Для финансирования программы по восстановлению разрушенного жилья государство располагает стартовым фондом в размере $200 млн, который был сформирован за счет средств, разблокированных в Международном валютном фонде и других финансовых организациях. Программа предусматривает субсидию в размере до 80% от суммы ипотечного кредита, предоставляемого государственными и частными банками, полное освобождение от налогов на регистрацию, аренду и куплю-продажу недвижимости, запрет на экспорт строительных материалов, а также ежемесячное выделение чрезвычайной финансовой помощи в течение шести месяцев семьям, пострадавшим от стихийного бедствия.
В результате землетрясения 24 июня, при котором с разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5, в Венесуэле погибло, по данным на 6 июня, 3 535 человек, 16 740 получили ранения. 17 854 человека лишились крова, полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения. В ходе поисково-спасательных операций спасены 6 462 человека.