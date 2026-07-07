Журналисты нашли виллу Веселого, сбежавшего с Украины в Монако

В июне текущего года в Украине были проведены обыски в помещениях, связанных с Веселым, по подозрению в отмывании денежных средств. В рамках расследования задействованы сотрудники полиции и СБУ. По информации УП, в настоящее время Веселый находится под пристальным вниманием НАБУ. При этом сам он уже находится за границей, о чем свидетельствуют видеокадры.