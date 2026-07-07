Журналисты нашли виллу Веселого, сбежавшего с Украины в Монако

Бывший член наблюдательного совета национализированного Сенс-банка Василий Веселый, после начала публикации записей, известных как «пленки Миндича», покинул территорию Украины и сейчас проживает в Монако, сообщает «Страна», сопровождая новость видеозаписью с его участием.
Журналистами нашли виллу Веселого на Лазурном берегу, где он проживает вместе с семьей. Перемещается бывший банкир на автомобиле марки Ferrari.
В июне текущего года в Украине были проведены обыски в помещениях, связанных с Веселым, по подозрению в отмывании денежных средств. В рамках расследования задействованы сотрудники полиции и СБУ. По информации УП, в настоящее время Веселый находится под пристальным вниманием НАБУ. При этом сам он уже находится за границей, о чем свидетельствуют видеокадры.
На опубликованном УП видео в Монако также запечатлен бывший высокопоставленный сотрудник СБУ Владимир Вильчинский, который ранее занимал должность руководителя одного из подразделений экономической контрразведки СБУ.
Ранее сообщалось, что Миндич мог вывезти тонну золота из Киева в Израиль.