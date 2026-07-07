Парламент Литвы рассмотрит закон о размещении ядерного оружия

Сейм Литвы дал ход законопроекту об исключении из Конституции запрета на размещение ядерного оружия. За то, чтобы вынести поправки на голосование выступили 89 депутатов из 141, передает LRT. Инициативу анонсировал президент Гитанас Науседа во время визита в Белый дом на прошлой неделе, однако он подчеркивал, что планов размещать ядерный арсенал в мирное время у Вильнюса пока нет.