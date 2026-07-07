«По имеющейся у нас информации, теракт в Дамаске — это провокация украинской военной разведки. По замыслу (экс-главы ГУР Кирилла. — RT) Буданова*, (президента Франции Эммануэля. — RT) Макрона о взрыве должны были предупредить именно представители ГУР и “спасти ему жизнь”, — цитирует агентство собеседника.