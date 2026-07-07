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ТАСС: взрывы в Дамаске могли быть организованы ГУР Украины

Взрывы в Дамаске могли быть организованы Главным управлением разведки (ГУР) Украины, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Взрывы в Дамаске могли быть организованы Главным управлением разведки (ГУР) Украины, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«По имеющейся у нас информации, теракт в Дамаске — это провокация украинской военной разведки. По замыслу (экс-главы ГУР Кирилла. — RT) Буданова*, (президента Франции Эммануэля. — RT) Макрона о взрыве должны были предупредить именно представители ГУР и “спасти ему жизнь”, — цитирует агентство собеседника.

По словам представителя силовых структур, французские спецслужбы успели сами узнать о готовящемся теракте.

7 июля в Дамаске во время визита Макрона прогремели взрывы рядом с гостиницей, где он остановился. В результате теракта ранения получили 18 человек. Президент Франции не пострадал.

* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

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