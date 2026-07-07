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Нетаньяху: передача Турции F-35 разрушит баланс сил на Ближнем Востоке

Биньямин Нетаньяху прокомментировал вероятную передачу Турции истребителей F-35.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вероятная передача Турции американских истребителей пятого поколения F-35 приведет к нарушению баланса сил на Ближнем Востоке.

«Это разрушит баланс сил на Ближнем Востоке», — заявил Биньямин Нетаньяху в эфире CNN, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее появилась информация, что США могут продать Турции F-35 при передаче комплексов С-400 другой стране.

До этого момента президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продолжении переговоров с США по закупке F-35.

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