Тренер Египта заявил, что Аргентину не хотели лишать шансов на защиту титула ЧМ из-за Месси

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан после поражения от команды Аргентины в ⅛ финала чемпионата мира — 2026 заявил, что на исход встречи могли повлиять не только спортивные факторы.
По словам специалиста, его команда пострадала от судейских решений, а сохранение на турнире действующих чемпионов мира и Лионеля Месси могло иметь коммерческое значение.
«Сегодня мы были лучше Аргентины, но футбол не всегда бывает справедливым. Произошедшее было несправедливо, хотя ФИФА постоянно говорит о принципах фейр-плей», — заявил Хассан, слова которого приводит Goal.
По словам тренера, ключевым эпизодом встречи стал незасчитанный гол египтян. Специалист подчеркнул, что не понимает причин такого решения, поскольку счёт мог быть и 3:1 — тогда его команда могла значительно увеличить шансы на выход в четвертьфинал, а в итоге соперник сумел восстановить паритет, а после забить и третий мяч.
«Не исключено, что здесь присутствуют коммерческие соображения. Они не хотят, чтобы Месси покинул турнир. Они хотят, чтобы действующий чемпион мира продолжал борьбу на мундиале», — заявил Хассан.
Он также поблагодарил своих футболистов за самоотдачу, отметив, что команда выполнила установку и достойно представила египетский, арабский и африканский футбол.
Отметим, что в четвертьфинале Аргентина встретится с победителем матча Швейцария — Колумбия.
Ранее сообщалось, что Месси стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира.