Тренер Египта заявил, что Аргентину не хотели лишать шансов на защиту титула ЧМ из-за Месси

По словам тренера, ключевым эпизодом встречи стал незасчитанный гол египтян. Специалист подчеркнул, что не понимает причин такого решения, поскольку счёт мог быть и 3:1 — тогда его команда могла значительно увеличить шансы на выход в четвертьфинал, а в итоге соперник сумел восстановить паритет, а после забить и третий мяч.