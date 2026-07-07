Парламент Литвы рассмотрит закон о размещении ядерного оружия

Инициатива была анонсирована президентом Гитанасом Науседой во время его визита в Белый дом на прошлой неделе, при этом он отметил, что в настоящее время у Вильнюса отсутствуют планы по размещению ядерного арсенала в мирное время.
Для внесения изменений в основной закон страны требуется, чтобы за них дважды с перерывом в три месяца проголосовали не менее 94 парламентариев из 141. Основные слушания по данному вопросу запланированы на осень.
Представители правящей коалиции, поддерживающие поправку, объясняют необходимость изменений трансформацией угроз безопасности и намерением усилить систему сдерживания НАТО. Спикер Сейма Юозас Олекас заявил, что Литва остается одной из немногих стран альянса, имеющих внутренние ограничения на размещение оружия. «Мы не можем оставаться слабым звеном во всей системе сдерживания», — заявил он. Власти подчеркивают, что отмена конституционного запрета не приведет к нарушению обязательств страны по Договору о нераспространении ядерного оружия.
Параллельно, по данным Financial Times, Вильнюс уже приступил к переговорам с Вашингтоном относительно возможного размещения американских ядерных боеголовок на своей территории. В Белом доме данный шаг рассматривается как мера военного сдерживания России.