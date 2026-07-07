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ICE арестовала 27-летнего украинца за мошенничество с документами

В Нью-Йорке сотрудники местного отделения Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) арестовали 27-летнего гражданина Украины.

В Нью-Йорке сотрудники местного отделения Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) арестовали 27-летнего гражданина Украины. Мужчина обвиняется в сговоре с целью мошенничества с документами, удостоверяющими личность, и ожидает принудительного выдворения из страны, сообщает ведомство в X.

По данным ICE, украинец будет оставаться под стражей до завершения процедуры депортации. Кроме того, ему навсегда запретят въезд на территорию США.

С начала 2025 года администрация Дональда Трампа существенно ужесточила миграционную политику, и ICE активизировала рейды и задержания. В рамках программы U4U, которую приостановили в январе 2025 года, в США въехали около 240−280 тысяч украинцев. Сейчас, по оценкам экспертов, в зоне риска из-за бюрократических задержек и изменений в законодательстве могут оказаться до 200 тысяч украинских беженцев. В ведомстве ранее заявляли, что фокусируются на серьезных преступниках, однако, по данным СМИ, под депортацию нередко попадают и люди с действующими документами.

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