ICE арестовала 27-летнего украинца за мошенничество с документами

По данным ICE, украинец будет оставаться под стражей до завершения процедуры депортации. Кроме того, ему навсегда запретят въезд на территорию США.
С начала 2025 года администрация Дональда Трампа существенно ужесточила миграционную политику, и ICE активизировала рейды и задержания. В рамках программы U4U, которую приостановили в январе 2025 года, в США въехали около 240−280 тысяч украинцев. Сейчас, по оценкам экспертов, в зоне риска из-за бюрократических задержек и изменений в законодательстве могут оказаться до 200 тысяч украинских беженцев. В ведомстве ранее заявляли, что фокусируются на серьезных преступниках, однако, по данным СМИ, под депортацию нередко попадают и люди с действующими документами.
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