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У берегов Пакистана пропал грузовой Boeing 737

У берегов Пакистана пропал грузовой самолёт Boeing 737 авиакомпании K2 Airways, сообщает Associated Press.

У берегов Пакистана пропал грузовой самолёт Boeing 737 авиакомпании K2 Airways, сообщает Associated Press.

По данным агентства, самолёт выполнял грузовой рейс из Шарджи (ОАЭ) в Карачи (Пакистан). Над Аравийским морем Boeing 737 стал стремительно терять высоту, резко сменил курс, после чего связь с ним была потеряна. Сообщается, что экипаж перед этим сообщил о проблеме с навигационной системой.

На борту воздушного судна находились пять человек.

Управление гражданской авиации Пакистана сообщило о проведении поисково-спасательной операции.

Ранее в Саудовской Аравии разбился вертолёт компании Aramco, погибли 14 человек.

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