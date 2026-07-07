У берегов Пакистана пропал грузовой Boeing 737

По данным агентства, самолёт выполнял грузовой рейс из Шарджи (ОАЭ) в Карачи (Пакистан). Над Аравийским морем Boeing 737 стал стремительно терять высоту, резко сменил курс, после чего связь с ним была потеряна. Сообщается, что экипаж перед этим сообщил о проблеме с навигационной системой.