Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава пожарного департамента Нью-Йорка: ситуация с высоткой остаётся опасной

Глава пожарного департамента Нью-Йорка Джон Эспозито заявил, что ситуация с высоткой остаётся очень опасной.

Глава пожарного департамента Нью-Йорка Джон Эспозито заявил, что ситуация с высоткой остаётся очень опасной.

Об этом пишет NBC 7 San Diego.

«У нас есть специализированные инструменты, с помощью которых мы можем наблюдать за зданием и видеть движение, даже в сантиметрах или долях дюйма. И с тех пор, как мы прибыли на место и установили эти инструменты, мы наблюдаем непрерывное движение», — сказал Эспозито.

Он пояснил, что это означает, что «ситуация ещё не стабилизировалась».

«Это по-прежнему очень серьёзная и опасная ситуация», — заключил глава департамента.

Ранее пять этажей частично обрушились в строящемся 33-этажном здании в центре Нью-Йорка.