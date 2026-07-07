Глава пожарного департамента Нью-Йорка: ситуация с высоткой остаётся опасной

Глава пожарного департамента Нью-Йорка Джон Эспозито заявил, что ситуация с высоткой остаётся очень опасной.
Об этом пишет NBC 7 San Diego.
«У нас есть специализированные инструменты, с помощью которых мы можем наблюдать за зданием и видеть движение, даже в сантиметрах или долях дюйма. И с тех пор, как мы прибыли на место и установили эти инструменты, мы наблюдаем непрерывное движение», — сказал Эспозито.
Он пояснил, что это означает, что «ситуация ещё не стабилизировалась».
«Это по-прежнему очень серьёзная и опасная ситуация», — заключил глава департамента.
Ранее пять этажей частично обрушились в строящемся 33-этажном здании в центре Нью-Йорка.