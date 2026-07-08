Телеканал CNN 7 июля сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского не допустили на заседание саммита НАТО в Анкаре, однако он будет присутствовать на ужине политиков после основного мероприятия. Авторы статьи также отметили, что это решение могло быть принято потому, что европейские лидеры надеются завершить встречу в Анкаре без серьезных конфликтов, которые могли бы быть спровоцированы главой киевского режима.