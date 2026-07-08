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В Анкаре усилили меры безопасности в связи с проведением саммита НАТО

В турецкой столице Анкаре были усилены меры безопасности. В городе 7 и 8 июля проходит саммит НАТО.

Источник: Известия

По сообщению обозревателя «Известий» Виктора Синеока, полиция перекрыла дороги к месту проведения встречи.

«Главное мероприятие саммита проходит в нескольких километрах отсюда, но полиция вместе с тяжелой техникой уже перекрыла все подъезды к этому месту. Жители Анкары с сожалением разворачиваются и едут обратно», — рассказал он.

Телеканал CNN 7 июля сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского не допустили на заседание саммита НАТО в Анкаре, однако он будет присутствовать на ужине политиков после основного мероприятия. Авторы статьи также отметили, что это решение могло быть принято потому, что европейские лидеры надеются завершить встречу в Анкаре без серьезных конфликтов, которые могли бы быть спровоцированы главой киевского режима.

Журнал Foreign Policy 30 июня сообщил, что европейские лидеры «молятся», чтобы на саммите НАТО в Турции, где будет присутствовать американская администрация, не произошло каких-либо сюрпризов.

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