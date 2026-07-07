Египетский футболист Зико: ЧМ-2026 был заранее подстроен для победы Аргентины

Полузащитник сборной Египта Мостафа Зико эмоционально отреагировал на судейство арбитра в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу 2026 года с командой Аргентины.
"Поздравляю Аргентину с победой на чемпионате мира. Турнир был заранее подстроен — большего и не требовалось. Судья действовал несправедливо. Мы ни на секунду не считали, что исход матча предрешён. Мы понимали, что играем против действующих чемпионов мира.
Ещё до стартового свистка было ясно, что нам предстоит встретиться с очень сильной командой — одним из главных фаворитов турнира. Но если бы они победили исключительно благодаря своей игре, мы бы восприняли это совсем иначе. На кону оказались усилия целой страны. Этот Кубок мира просто отдают Аргентине", — приводит слова Зико Give Me Sport.
По ходу упомянутой встречи египтяне вели 2:0 после голов Яссера Ибрахима и Мостафы Зико, однако действующие чемпионы мира сумели переломить ход матча. Кристиан Ромеро и Лионель Месси восстановили равновесие, а на 92-й (90 + 2) минуте победу аргентинцам принёс Энцо Фернандес.
Ранее тренер Египта заявил, что Аргентину не хотели лишать шансов на защиту титула ЧМ из-за Месси.