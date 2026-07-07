Египетский футболист Зико: ЧМ-2026 был заранее подстроен для победы Аргентины

Ещё до стартового свистка было ясно, что нам предстоит встретиться с очень сильной командой — одним из главных фаворитов турнира. Но если бы они победили исключительно благодаря своей игре, мы бы восприняли это совсем иначе. На кону оказались усилия целой страны. Этот Кубок мира просто отдают Аргентине", — приводит слова Зико Give Me Sport.