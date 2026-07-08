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Военная операция на Украине. Онлайн

Российская армия освободила Константиновку, которую киевский режим на протяжении 12 лет превращал в неприступную крепость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков швейцарскому журналу Die Weltwoche.

Профильные службы оперативно ликвидируют последствия атаки украинских беспилотников на НПЗ в Омской области, сообщил в «Максе» губернатор региона Виталий Хоценко.

Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в станице Смоленской Северского района Краснодарского края, в результате произошло возгорание, рассказали в оперативном штабе края.

Мирный житель получил ранение стопы в результате детонации дрона ВСУ в Краснояружском округе Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.

Основные события 8 июля — в онлайн-трансляции ТАСС.

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