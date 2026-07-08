МО: ни одна армия мира не обладает опытом создания масштабной ПВО, как РФ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Единая система противовоздушной обороны (ПВО), которая обеспечивает прикрытие важных гражданских и военных объектов, развернута на территории РФ, в том числе в зоне специальной военной операции. Как сообщили в Минобороны России, ни одна из армий мира не обладает опытом создания столь масштабных группировок ПВО.
8 июля в ВС РФ отмечается День зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил.
«Для противодействия всему спектру средств воздушного нападения противника на территории Российской Федерации, в том числе в зоне специальной военной операции, развернута единая система ПВО, которая обеспечивает решение всех задач по прикрытию важных гражданских и военных объектов. Ни одна из армий мира не обладает опытом создания столь масштабных группировок противовоздушной обороны», — сказали в ведомстве.
Зенитные ракетные войска.
Зенитные ракетные войска (ЗРВ) составляют основную огневую силу в системе ПВО и предназначены для защиты пунктов управления высших звеньев государственного и военного управления, группировок войск (сил), важнейших промышленных и экономических центров и других объектов от ударов средств воздушно-космического нападения противника в пределах зон поражения зенитных ракетных комплексов.
Они выполняют задачи по уничтожению самолетов, вертолетов, крылатых ракет, гиперзвуковых и других летательных аппаратов противника, а также баллистических ракет средней дальности и оперативно-тактических ракет. Кроме того, ЗРВ ведут борьбу со средствами воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы противника, могут привлекаться для уничтожения аэромобильных войск и воздушных десантов противника в полете.
С первых дней СВО боевые расчеты радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов постоянно адаптируются к новым угрозам, совершенствуют существующие и вырабатывают новые способы противодействия воздушному противнику. «В ходе специальной военной операции подтверждены высокие боевые возможности российских средств ПВО по отражению ударов всех типов средств воздушного нападения противника», — добавили в ведомстве.
8 июля 1960 года в составе Вооруженных сил СССР был создан новый род войск — зенитные ракетные войска. Сегодня ЗРВ являются родом войск, входят в систему войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил.