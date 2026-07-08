Сырский: Россия сохраняет значительный наступательный потенциал

Украинский главком Александр Сырский в Telegram сообщил, что армия России сохраняет «значительный наступательный потенциал».
«Говорить о качественном переломе в войне ещё рано… (Россия. — RT) сохраняет значимый наступательный потенциал», — написал он.
По словам Сырского, Россия наращивает численность войск и продолжает наносить массированные удары.
Ранее главком ВСУ сказал, что украинская сторона не ожидает скорого переломного момента в конфликте.
Сырский заявил, что Россия активизировала наступательные действия почти по всей линии фронта. Он также признал сложную для украинских войск ситуацию.