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Сырский: Россия сохраняет значительный наступательный потенциал

Украинский главком Александр Сырский в Telegram сообщил, что армия России сохраняет «значительный наступательный потенциал».

Украинский главком Александр Сырский в Telegram сообщил, что армия России сохраняет «значительный наступательный потенциал».

«Говорить о качественном переломе в войне ещё рано… (Россия. — RT) сохраняет значимый наступательный потенциал», — написал он.

По словам Сырского, Россия наращивает численность войск и продолжает наносить массированные удары.

Ранее главком ВСУ сказал, что украинская сторона не ожидает скорого переломного момента в конфликте.

Сырский заявил, что Россия активизировала наступательные действия почти по всей линии фронта. Он также признал сложную для украинских войск ситуацию.

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Биография Александра Сырского
Александр Сырский — украинский военачальник, генерал-полковник и главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Широкую известность он получил после начала полномасштабных боевых действий в 2022 году. Собрали главное из его биографии.
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