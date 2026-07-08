Швыдкой анекдотом оценил возвращение «спецхрана» для книг

При этом Швыдкой считает, что сейчас не время для попыток объединения с уехавшими представителями российской культуры. «Сегодня в такой острый момент я бы эту тему вообще не трогал, потому что очевидно совершенно, что в остроте сегодняшней жизни нет ответа. Ярко выраженные политические оценки не позволят найти пути к художественному примирению… Сегодня политическое неприятие друг друга достаточно высоко, я вообще не люблю такого рода коллизий, когда вердикты выносятся с разных сторон крайне радикальные: ах, вы остались в России, значит, вы все коллаборационисты и очень плохие художники. Уехавшие люди очень разные. И те, кто уехал просто по разным причинам, не заявляя ни о какой политической позиции, так же тоже существуют. Я знаю, что целый ряд людей с удовольствием бы вернулись в Россию, особенно люди, связанные с публичным искусством. Я боюсь, что сегодня такой вопрос не стоит, хотя он неизбежно возникнет, так или иначе, но это вопрос времени», — говорит он.