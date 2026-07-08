Швыдкой анекдотом оценил возвращение «спецхрана» для книг

Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству и бывший министр культуры Михаил Швыдкой в интервью РБК прокомментировал возвращение понятия «спецхран».
«Сегодня доступ к информации крайне широк. Можно создать спецхран, будет какая-то работа для людей. Одни будут смотреть и читать в рабочее время то, что другие читают и смотрят в нерабочее время. За это будут получать деньги. Ну, можно и так», — сказал он.
Интервью Михаила Швыдкого читайте утром 8 июля в подписке РБК.
О создании «спецхрана», закрытого хранилища деструктивной литературы, в Российской государственной библиотеки им. Ленина на одной из сессий прошедшего в июне Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) заявила замминистра культуры Жанна Алексеева.
Швыдкой о возвращении «спецхрана».
Отношение к этому вопросу Швыдкой проиллюстрировал анекдотом советского времени: «Помните, тогда заглушали “Голос Америки” (признан Минюстом иноагентом)…
Идет человек по улице Горького и жужжит: ж-ж-ж. Его спрашивают: «Что вы делаете?» — «Глушу в себе “Голос Америки”.
Бывший министр культуры отметил, что сегодня информация доступна для тех, кто хочет ее получать. «Кто-то будет читать иноагента Михаила Шишкина, кто-то не будет читать иноагента Шишкина или иноагента Акунина (писатели Михаил Шишкин и Борис Акунин признаны Минюстом иноагентами). Это не решающее дело, на самом деле, — сказал он. — Мы жили в стране куда более закрытой, очень жестко закрытой. Сегодня свобода, информация очень доступна для тех, кто хочет ее получать. Поэтому механизмы управления обществом более сложны».
При этом Швыдкой считает, что сейчас не время для попыток объединения с уехавшими представителями российской культуры. «Сегодня в такой острый момент я бы эту тему вообще не трогал, потому что очевидно совершенно, что в остроте сегодняшней жизни нет ответа. Ярко выраженные политические оценки не позволят найти пути к художественному примирению… Сегодня политическое неприятие друг друга достаточно высоко, я вообще не люблю такого рода коллизий, когда вердикты выносятся с разных сторон крайне радикальные: ах, вы остались в России, значит, вы все коллаборационисты и очень плохие художники. Уехавшие люди очень разные. И те, кто уехал просто по разным причинам, не заявляя ни о какой политической позиции, так же тоже существуют. Я знаю, что целый ряд людей с удовольствием бы вернулись в Россию, особенно люди, связанные с публичным искусством. Я боюсь, что сегодня такой вопрос не стоит, хотя он неизбежно возникнет, так или иначе, но это вопрос времени», — говорит он.
Как рассказала на ПМЮФ Жанна Алексеева, российские библиотеки перестали пополнять фонды книгами писателей, которых Минюст внес в список иноагентов. «Мы полагаем недопустимым использование информационной продукции, произведенной иноагентами, при проведении книжных выставок и культурно-просветительских мероприятий», — заявила она.
Книги авторов, внесенных в реестр иностранных агентов, начали убирать из библиотек в 2023 году. Сейчас такие произведения подлежат обязательной маркировке и могут распространяться только с ограничением «18+».
Необоснованное применение законов о нежелательных организациях и иноагентах может привести к изъятию до 15% фондов библиотек, предупредило Минцифры в докладе о состоянии и тенденциях книжного рынка в 2025 году.
Сегодня в такой острый момент я бы эту тему вообще не трогал, потому что очевидно совершенно, что в остроте сегодняшней жизни нет ответа. Ярко выраженные политические оценки не позволят найти пути к художественному примирению.