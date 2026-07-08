Прозоров: СБУ «крышует» кол-центры, правду о которых хотел рассказать Ермолаев

«Я думаю, что, возможно, это все-таки ГУР, потому что они больше работают, скажем, по европейской территории. Хотя не удивлюсь, если действительно там и уши СБУ. Потому что Ермолаев собирался устроить серьезную пресс-конференцию, в которой планировал рассказать про коррупцию на Украине высших должностных лиц, в том числе связанных с кол-центрами. А это как раз сфера деятельности, которую крышует СБУ», — сказал Прозоров.