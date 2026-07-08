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Прозоров: СБУ «крышует» кол-центры, правду о которых хотел рассказать Ермолаев

Экс-сотрудник службы отметил, что переживший покушение в Монако украинский бизнесмен также планировал рассказать про коррупцию высших должностных лиц на Украине.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) «крышует» мошеннические кол-центры, правду о которых хотел рассказать переживший покушение в Монако украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Такое мнение высказал ТАСС экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Я думаю, что, возможно, это все-таки ГУР, потому что они больше работают, скажем, по европейской территории. Хотя не удивлюсь, если действительно там и уши СБУ. Потому что Ермолаев собирался устроить серьезную пресс-конференцию, в которой планировал рассказать про коррупцию на Украине высших должностных лиц, в том числе связанных с кол-центрами. А это как раз сфера деятельности, которую крышует СБУ», — сказал Прозоров.

Он добавил: если были замешаны интересы Зеленского и его близкого окружения, то именно СБУ могли использовать для ликвидации такого важного свидетеля.

Ранее СБУ сообщила об обнаружении под Киевом тела Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Ермолаева в Монако. Ведомство сообщило также о задержании за ее убийство двух лиц, в том числе действующего сотрудника ГУР Минобороны Украины. Вторым задержанным является экс-сотрудник украинских правоохранительных структур.

29 июня в подъезде жилого дома в Монако произошел взрыв. По данным телеканала BFMTV, один из троих раненых — Ермолаев, гражданин Кипра, которого СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов. СМИ сообщали, что он владел сетью мошеннических кол-центров на Украине. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году киевские власти ввели против него санкции.

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