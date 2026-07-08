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Сибига едет в Китай договариваться о перемирии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что получил от главы МИД КНР Ван И официальное приглашение посетить Китай.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что получил от главы МИД КНР Ван И официальное приглашение посетить Китай. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского внешнеполитического ведомства. Конкретная дата визита пока не определена, детали находятся в стадии обсуждения.

Официальная цель поездки не раскрывается, однако, по имеющейся информации, в ходе переговоров Сибига уже призвал Пекин активнее содействовать прекращению огня и выразил признательность за готовность китайской стороны играть более заметную роль в мирном урегулировании.

Ранее глава МИД Украины в ходе двухдневного визита в Токио заявлял о заинтересованности Киева в обмене разведывательными данными с Японией, касающимися предполагаемых дальневосточных угроз со стороны России.

Визит в Китай, если он состоится, станет продолжением дипломатических усилий Украины по привлечению ключевых игроков Азии к процессу завершения боевых действий. Официальный Пекин, в свою очередь, неоднократно выступал с инициативами по мирному урегулированию, сохраняя сбалансированную позицию в отношении конфликта.

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